Selena Gomez, su Instagram il confronto con la foto di 10 anni fa: «Non sarò più così, non sono perfetta ma sono fiera di me»

La celebre cantante e attrice Selena Gomez ha deciso di convididere sui social due scatti che la ritraggono in bikini per lanciare un importante messaggio contro il body shaming, a favore invece della giusta accettazione del proprio corpo.

Gli scatti

La cantante ha pubblicato nelle sue stories di Instagram due fotografie che mostrano in maniera chiara il cambiamento fisico che ha subito nel giro di qualche anno.

Nel primo scatto si vede una Selena Gomez di 10 anni fa, più longilinea, insieme alla scritta «oggi ho realizzato che non sarò mai più così».

Nella seconda fotografia, quella recente, è possibile notare qualche chilo in più, a cui la star aggiunge «non sono perfetta, ma sono orgogliosa di chi sono…a volte dimentico che essere me stessa va bene».

Il messaggio body positive

La Gomez non è nuova a questo genere di battaglie: in passato ha più volte lanciato messaggi di accettazione verso se stessa e il proprio corpo, in particolare sui social network sui quali è seguitissima.

La scelta di questa nuova esposizione potrebbe derivare dagli ennesimi insulti ricevuti subito dopo la sua partecipazione alla cerimonia di premiazione dei Golden Globe (7 gennaio), in occasione della quale si sarebbe presentata in una forma non consona secondo l'opinione di alcuni haters.

L'attrice e cantante si sta guadagnando sempre di più l'appellativo di paladina del "body positivity": basti ricordare la clip pubblicata su TikTok nella quale, in costume su una barca, dice all'amica: «Non trattengo il respiro per fare la foto. Le pance vere sono tornate di moda».