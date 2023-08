L'uomo più grasso del mondo è dimagrito 300 chili: l'incredibile trasformazione di Juan Pedro Franco, ecco com'è oggi

L'uomo più grasso al mondo ha perso oltre 300 chili. Insieme al peso ha perso anche il suo record e oggi si gode la vita con più "leggerezza" tra l'affetto dei suoi cari. Juan Pedro Franco, con i suoi quasi 600 chili, non riusciva a camminare o alzare un braccio. Oggi sui social si mostra mentre accarezza il cane e con l'ausilio di una stampella riesce anche a passeggiare. L'aumento di peso, per ora, non sembra essere una strada percorribile.

Il record raggiunto nel 2016

L'ex uomo più grasso del mondo ha mostrato il suo incredibile dimagrimento in una serie di foto sui social dopo aver perso più della metà del suo peso corporeo.

Juan Pedro Franco è stato incoronato la persona più pesante in vita dal Guinness World Records nel 2016, quando i suoi 584 chili, quasi la somma di 10 uomini adulti insieme, erano diventati già un grande problema.

L'ormai 39enne, dal Messico, era diventato così grasso che era costretto a letto e aveva bisogno di paranchi per sedersi e otto persone per spostarlo. Doveva persino indossare un pannolino perché non poteva andare in bagno.

Ma dopo essere stato portato in una clinica per la perdita di peso a Guadalajara, a 160 chilometri da casa sua ad Aguascalientes, Messico, Juan ha subito un trattamento salvavita che ha dato il via al suo percorso di normalità.

Il dimagrimento

Nelle immagini, che ha condiviso su Instagram e Facebook, Juan sembra quasi irriconoscibile.

Oggi si mostra più magro mentre posa con una maglietta grigia e pantaloni neri e sembrava essere di buon umore mentre sorride accanto al suo amato cane, sottotitolando il post: «Una delle mie ragazze».

Juan ha iniziato a soffrire di obesità patologica da bambino e all'età di sei anni pesava già 11 chili, tre volte più della media. Ma ha detto al Guinness World Records che dopo aver subito un infortunio quando aveva 17 anni, il suo corpo ha continuato a perdere il controllo.

Dopo una disperata richiesta di aiuto, lo specialista dell'obesità, il dottor José Antonio Casteñeda, ha accettato di aiutare Juan nel 2016. Mentre era in ospedale per gli accertamenti prima dell'intervento gli è stato anche diagnosticato diabete di tipo 2, disfunzione tiroidea, ipertensione e liquido nei polmoni.

Ma tre anni dopo il suo fenomenale successo ha fatto sì che per la prima volta in quasi un decennio fosse effettivamente in grado di alzarsi e camminare di nuovo.

La perdita di entrambi i genitori negli ultimi due anni hanno messo a dura prova la sua resistenza, ma ai media locali dice che resiste anche grazie alla forza che proprio loro gli hanno sempre dato.