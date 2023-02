Little Tony. la figlia a Verissimo: «Da bambina trattata come un pacco postale, ho cambiato 50 tate»

Cristiana Ciacci, l'unica figlia di Little Tony, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ha raccontato tutta la sua vita: l'infanzia e poi l'adolescenza non facile di una bambina che è nata e cresciuta sotto i riflettori. Cristiana ha rivelato: «La mancanza di amore che i miei genitori mi hanno fatto vivere perché erano impegnati con il lavoro, mi ha creato voragini immense dentro».

Gerry Scotti, confessione a Verissimo: «Mamma e papà morti entrambi in un giorno, senza un’avvisaglia»

Verissimo, Maddalena Corvaglia: «Con Elisabetta Canalis amicizia irrecuperabile, le vorrò sempre bene lo stesso»

Verissimo, Pago e Serena Enardu annunciano: «Ci sposiamo per festeggiare il nostro amore che ne ha passate tante»

Il racconto di Cristiana

Cristiana Ciacci ha raccontato che nel periodo dell'infanzia non ha vissuto molto con i genitori: «Da bambina ero trattata come un pacco postale: sballottata a destra e sinistra, passavo da una casa all'altra come se nulla fosse. I miei genitori non erano mai con me, nella mia infanzia ho cambiato 50 tate».

Cristiana e il compleanno di Little Tony

Little Tony e la figlia Cristiana Ciacci festeggiavano sempre insieme il loro compleanno perché entrambi sono nati il 9 febbraio. Cristiana ha detto: «Per lui festeggiare con me era importantissimo: la mattina del compleanno mi faceva sempre trovare delle rose rosse in camera da letto».