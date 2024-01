Walker ammette il tradimento: «Quello che ho fatto è orribile. Tutti stanno soffrendo a causa mia»

Le ultime settimane sono state molto particolari per Kyle Walker in merito alle vicende extra-campo che lo hanno riguardato. Il terzino inglese ha rilasciato un'intervista al giornale britannico Sun, per spiegare la situazione del tradimento nei confronti della moglie.

Walker, la doppia vita del terzino del Manchester City: aveva due famiglie con figli contemporaneamente

«Quello che ho fatto è orribile, mi assumo tutte le responsabilità. L'unico che ha le colpe sono io. Ho delle responsabilità, devo solo ammettere i miei errori. Quello che ho fatto ha causato molto dolore a tante persone».

«Ho bisogno di capire perché ho fatto questo. Gli errori li ho fatti anche in campo ma quelli extra-campo sono stati sicuramente più dannosi. Il calcio è la mia vita ma la mia famiglia viene prima, e ora stanno soffrendo tutti. Non incolperò niente e nessun altro se non me stesso». Walker è andato a protezione dei suoi figli: «Sono innocenti e questo deve essere in primo piano nella testa di tutti».

Cosa era successo: la ricostruzione

Nel 2022 il terzino del Manchester City aveva sposato Annie Kilner con cui aveva una relazione da oltre 10 anni e tre figli (Annie è incinta del quarto figlio). Parallelamente, però, Walker aveva costruito un'altra vita con un'altra famiglia, insieme all'amante Lauryn Goodman, con cui ha avuto altri due figli. Nonostante la sua visibilità, il calciatore inglese era riuscito a portare avanti questa doppia vita per diverso tempo, fino a quando l'amante non ha deciso di confessare tutto alla moglie Annie, chiamandola al telefono. Adesso Walker ha deciso di esporsi in prima persona, ammettendo quanto denunciato dall'amante.