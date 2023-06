William festeggia 41 anni, il regalo inaspettato (riservato solo al re) sorprende tutti. Ecco di cosa si tratta

Il principe William ha compiuto 41 anni il 21 giugno e ha festeggiato il suo compleanno in privato con la sua famiglia, la moglie Kate e i figli George, Charlotte e Louis. Tra i vari account social ufficiali che hanno fatto gli auguri, c'è anche quello reale di Re Carlo che ha voluto condividere un momento molto privato tra i due: mentre erano alle prove dell'incoronazione si scambiavano sguardi complici e divertiti.

Ad aver sorpreso i fan della famiglia reale, tuttavia, è stato un regalo che viene riservato esclusivamente al re d'Inghilterra.

Kate Middleton, look rosso al Royal Ascot (con William): cappello firmato, pochette vintage e maxi orecchini. Tutti i dettagli

Wishing HRH The Prince of Wales a very happy birthday today!



The Abbey bell ringers are ringing 541 changes of Stedman Caters followed by a course of London Surprise Royal in celebration. pic.twitter.com/WcLuYQ3V3j

— Westminster Abbey (@wabbey) June 21, 2023