Charlotte, Re Carlo (cuore di nonno) e il gesto inaspettato: ecco cosa è successo

Re Carlo è innamorato della principessa Charlotte. Il Re d'Inghilterra ha sempre avuto un debole per la piccola nipotina che cresce e somiglia ogni giorno di più alla mamma Kate. L'eleganza della piccola Charlotte non passa mai inosservata durante le manifestazioni ufficiali e il Trooping The Colour, parata di guardie reali che hanno dato inizio ai festeggiamenti del compleanno istituzionale di re Carlo, ne è stato l'esempio.

Re Carlo ha sempre un occhio di riguardo per la nipotina e lo ha dimostrato anche durante i festeggiamenti del Trooping the Colour, dove il re si è rivolto verso di lei con un gesto inaspettato.

Andiamo a vedere cosa è successo.

Il Trooping the Colour è stato un evento importantissimo in cui la principessa Kate e la principessina Charlotte hanno incantato con i loro outfit perfetti. Charlotte ha rapito gli sguardi nel suo abito bianco con i dettagli rossi e i capelli raccolti in due trecce che si univano dietro la testa per darle un'aria elegante e sofisticata.

Charlotte durante la passeggiata in carrozza in compagnia della regina Camilla, la mamma (principessa Kate) e i fratelli George e Louis, si è distinta per il comportamento pressoché regale, degno di una futura regina (mentre il fratellino Louis ha passato il tempo a toccarsi il naso e a starnutire).

Una volta arrivati al balcone dove si sono affacciati, la piccola principessa si è recata accanto al nonno, re Carlo che l'ha accolta con un sorriso e una carezza sulla spalla.

Durante i saluti ai sudditi, la piccola Charlotte ha iniziato a starnutire (per colpa, sembrerebbe, dell'allergia al fieno) e il re, accortosi delle difficoltà della piccola, non ha atteso oltre per confortarla tra uno starnuto e l'altro, regalandole un sorriso dolcissimo prima di riprendere i saluti ai sudditi.

Insomma, un gesto dolcissimo che non è sfuggito ai follower della famiglia reale che, ancora una volta, conferma quanto i fan di Sua Maestà hanno sempre saputo: re Carlo è innamorato della piccola Charlotte che ha saputo fare breccia nel suo cuore con la sua dolcezza ed eleganza.