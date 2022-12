William e Kate, la foto di Natale il giorno prima della seconda parte della serie choc di Meghan e Harry

Una foto sorridente della famiglia che si tiene per mano, scattata dal loro fotografo preferito. Ufficialmente è la cartolina di Natale dei duchi di Cambridge, William e Kate, ma per i tabloid britannici è una "risposta d'anticipo" nella "guerra fredda" con Harry e Meghan. Domani infatti è previsto il rilascio della seconda parte della serie choc di Netflix dedicata ai duchi di Sussex che sembra già destinata a fare scalpore con nuove dichiarazioni scottanti sulla famiglia reale.

La cartolina di Natale

Una famiglia "felice" e sorridente, che si tiene per mano e avanza fiduciosa verso il futuro. La cartolina di Natale scelta per il 2022 dalla famiglia reale mostra William e Kate che tengono per mano i tre figli George, Charlotte e Louis mentre camminano nella natura della tenuta di Sandringham. La foto di famiglia è stata scattata da uno dei loro fotografi preferiti e fidati, Matt Porteous e sarebbe già stata scelta da mesi. Segue un tema familiare e mostra i tre piccoli eredi in crescita, una famiglia unita e piena d'amore e fiducia per il futuro.

Un'immagine ben diversa da quella che probabilmente verrà data da Harry e Meghan Markle nelle loro rivelazioni nella docuserie Netflix. I duchi di Sussex raccontano infatti una dinastia ostacolata dal pesante peso delle aspettative e della tradizione e dove gli uomini si sposano non per amore, ma per 'adattarsi al modello'. E tra le altre accuse di Meghan e Harry c'è anche quella di essere costretti a "offrire" i propri figli a fotografi e telecamere invadenti.

Le rivelazioni per il nuovo anno

Ma non finisce tutto con la serie Netflix. Secondo i ben informati il principe Harry sta pianificando di continuare a svelare i segreti reali nel nuovo anno in cui potrebbe essere ospite (pagatissimo) in qualche trasmissione americana per la promozionale del suo prossimo libro di memorie rivelatore Spare. Secondo The Mirror il duca avrebbe già preso accordi per un'intervista in prima serata - molto probabilmente con il conduttore della CBS Gayle King - che potrebbe rivelarsi esplosivo come lo speciale di Oprah Winfrey sui Sussex lo scorso anno. Una fonte ha detto al Mirror: "Il principe Harry non smette di parlare quando la serie Netflix viene rilasciata. Tra un mese sarà di nuovo sulla pista promozionale.'

La casa editrice Penguin ha investito più di 30 milioni di dollari sul suo libro. Secondo King, giornalista e amico della coppia: «Dopo la serie Netflix potrebbero succedere così tante cose e potrebbero esserci reazioni da parte dei reali».

Due fratelli divisi da un oceno che vivno vite parallele e opposte: Harry sempre più ribelle e "pronto a parlare", William ligio al dovere e alle tradizioni da mantenere. Persino la tradizionale "Cartolina di Natale".

