Il principe William rompe il silenzio sulla foto ritoccata da Kate Middleton: «Mia moglie è quella artistica»

Il fotoritocco di Kate Middleton continua a essere un caso d'interesse internazionale e ora interviene anche il principe William. Il primo scatto pubblicato dalla principessa del Galles dopo il suo ricovero in ospedale è ancora al centro del gossip, con Kate che si prende la responsabilità (anche se in molti non le credono), scusandosi personalmente: «Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio esperimenti con il fotoritocco. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma. C».

Kate Middleton, la verità sulla foto ritoccata: chi è il vero responsabile e perché la famiglia reale non vuole si sappia

Il principe William rompe il silenzio sul fotoritocco della moglie

Durante un evento di beneficenza della comunità giovanile a Londra, il principe ha scherzato «mia moglie è quella artistica», mentre decorava i biscotti con gli adolescenti.