Superenalotto, centrato un 5+1: vincita da oltre 1,1 milioni di euro. I numeri vincenti

Un '5+1' è stato centrato al concorso Superenalotto di stasera: si aggiudica una quota di 1.146.915,35 euro. Nessun «6», invece, nell'ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto. Il Jackpot ora vola a 330,2 milioni di euro. Sono inoltre undici i punti «5» centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.685,63 euro a testa. Da segnalare anche tre «4 stella» da 25.608 euro ciascuno. L'ultimo «6» da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).

Superenalotto oggi, centrato un 5+1: dove

La vincita è stata realizzata a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, presso la tabacchera e punto vendita Sisal Peruzzo, situato in via Padova 6. Nel 2010, nello stesso paese, è stato centrato, presso la tabaccheria in via don Bosco 73, un 5+ da 953mila euro, come riferisce Agipronews.

Le quote

Le quote del Concorso

Superenalotto/Superstar n. 151di oggi:



SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 1.146.915,35

Punti 5: 11 totalizzano Euro: 33.685,63

Punti 4: 1.467 totalizzano Euro: 256,08

Punti 3: 49.394 totalizzano Euro: 22,96

Punti 2: 736.814 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 25.608,00

Punti 3SS: 236 totalizzano Euro: 2.296,00

Punti 2SS: 3.289 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 20.730 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 42.864 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Seconda Chance 50 Euro: 213 totalizzano Euro: 10.650,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 32.018 totalizzano Euro:

96.054,00

Vincite WinBox 1: 4.364 totalizzano Euro: 109.100,00

Vincite WinBox 2: 399.539 totalizzano Euro: 812.324,00



Totale vincite Seconda Chance: 32.231

Totale vincite WinBox: 403.903



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 330.200.000,00

La combinazione vincente

La combinazione vincente del concorso Superenalotto/Superstar n. 151 di oggi è: 8,21,24,54,68,70

Numero Jolly: 12

Numero Superstar: 76