Alessia Quarto diventa mamma: l'influencer napoletana annuncia la nascita del piccolo Gennaro

Alessia Quarto è diventata mamma. L'influencer napoletana originaria di Boscoreale, ha annunciato la notizia della nascita del suo primo figlio sul suo profilo instagram avvenuta sabato 26 Agosto nell'ospedale San Giuliano. Sulle note della canzone di Andrea Sannino “É gioia” scrive: “Sei arrivato come un fulmine e ti sei fatto attendere veramente tanto, ma n'è valsa la pena”. La neo-mamma ha voluto condividere con i suoi quasi 170mila follower questa esperienza straordinaria, di fatti numerosi sono stati gli auguri per la nascita di questo bambino tanto atteso e voluto da lei e dal compagno Emanuele conosciuto nel Dicembre 2022.

Alessia da napoletana verace quale è, ha dato a suo figlio un nome che urla Napoli: Gennaro, nome del protettore della Città partenopea, che lei tanto ama e che dimostra di amare in ogni video pubblicato sul suo profilo Tiktok, dove il carisma e la simpatia tipica di “quelli del Sud”, l'hanno fatta amare da molti.

La storia della neo-mamma e di come sia diventata popolare sui social media, parte nel 2022, quando in seguito alla partecipazione ad una puntata del people show “C'è posta per te”, il pubblico della regina di Canale 5, è stato colpito dallo spirito vivace e dal modo di agire di Alessia in seguito al tradimento da parte del suo ex marito.

Fu proprio quest'ultimo a chiedere il supporto della trasmissione per poter riconquistare la moglie che, dopo avere scoperto tutto, aveva deciso di lasciarlo. Emblematico il momento durante il quale, incurante di trovarsi di fronte alle telecamere, svelò ciò che l'ex marito aveva nascosto al pubblico della trasmissione: il tradimento era stato consumato con una cugina.

Come ogni lieto fine che si rispetti però, dopo aver chiuso definitivamente la porta al suo passato con l’ex marito, l'influencer ha avuto la sua rivincita, coronando il suo sogno: creare una famiglia al fianco del suo compagno Emanuele, nonchè padre del piccolo Gennaro.