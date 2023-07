Very e Sasy diventano nonni, i follower di Tiktok pazzi per il nipotino Sasy

La figlia di Very e Sasy, i tiktoker più in voga nel panorama napoletano, Carmen Borriello, è diventata mamma. Dopo una lunga attesa, finalmente il piccolo Sasy è nato il 13 Luglio, poco meno di una settimana fa.

Da quel giorno, Carmen e la sua famiglia stanno aggiornando costantemente i fan sul bambino, attraverso video e foto postate sulle diverse piattaforme social. I seguaci, i cosiddetti "tigrotti" sono impazienti di conoscere il volto del piccolino, poichè Carmen fino ad ora ha preferito tutelare la privacy di suo figlio.

Nonostante l'immensa gioia della notizia, Tiktok è diviso in due, poichè fra i commenti dei fan, quelli più frequenti riguardano Kekko, padre di Salvatore nonché ex fidanzato di Carmen. In molti si chiedono, se sia riuscito a vederlo, se sia in contatto con Very e Sasy, se ci sarà mai un ritorno. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che un 'occasione per vedere il piccolino ci sarà, ed è proprio Very ad annunciarlo sul proprio profilo Tiktok. La neo-nonna si è messa all'opera per dare il miglior benvenuto al suo nipotino, organizzando un evento che vedrà la partecipazione degli "zii virtuali" che tanto amano e seguono questa famiglia.

I fan sono impazienti di conoscere il giorno della “festa” del piccolo Sasy, poichè molti sono i commenti sulle possibili date dell'evento, anche se la tiktoker, in uno dei suoi ultimi video ha smentito, chiarendo che annuncerà lei stessa al più presto la fatidica data.

Ciò chè possiamo dirvi è che, tutti potranno essere presenti, e chissà se Kekko non prenderà parte anche lui al così tanto atteso evento.