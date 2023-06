Episodi di violenza tra i giovani e furti nelle abitazioni, sono le emergenze sulle quali le forze dell'ordine stanno concentrando l'attenzione in questo periodo, come disposto dal prefetto Paola Spena. Un doppio fronte di azione che si muove sui binari della prevenzione, con i controlli serrati, e della repressione. La presenza di più pattuglie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Municipale, ha permesso in breve tempo di riportare l'ordine in viale Italia dopo l'episodio dell'esplosione dei colpi di pistola in aria e di rintracciare subito l'autore del gesto. Si tratta di un 25enne originario di Atripalda, ma residente a Valle nel capoluogo da diversi anni. Il ragazzo ha rimediato una denuncia per esplosione pericolosa e procurato allarme. Nel corso delle ultime riunioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato deciso il potenziamento dei servizi di controllo nelle zone della movida del capoluogo. Attenzione particolare, dunque, nelle aree delle zone a traffico limitato e dove insistono i locali pubblici maggiormente frequentati dai ragazzi. Di recente si sono verificati vari episodi che hanno fatto suonare più d'un campanello d'allarme: la rissa tra ragazzini al Corso, un giovanissimo pestato a Valle, l'esibizione di uno dei componenti del duo Very&Sasy che ha determinato disagi al prolungamento di viale Italia ma fortunatamente senza conseguenze per le persone. E, l'altra notte, l'azione del giovane che ha sparato in aria.

La Prefettura riunisce costantemente le forze dell'ordine e i rappresentanti istituzionali interessati per rimodulare le attività di controllo del territorio. E' stato chiesto al sindaco Gianluca Festa una maggiore collaborazione del Comune e degli stessi esercenti. Nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza anche dei sindaci di Atripalda, Ariano Irpino, Mercogliano, Cervinara e Montoro, oltre allo stesso Festa, per affrontare il tema della movida sicura. I controlli, dunque, sono serrati per la movida. Si allarga il cerchio dunque anche dei controlli e delle verifiche, con attività interforze. Il prefetto continua a individuare nella collaborazione anche con la polizia locale la strada maestra su cui muoversi. Nell'ambito dell'attività straordinaria, i servizi sono stati predisposti in ambito cittadino puntando la lente sulle zone nelle quali insistono la maggior parte di pub e circoli che solitamente costituiscono luogo di aggregazione. Con apposita ordinanza del questore, Nicolino Pepe, c'è stato l'impiego, oltre agli ordinari dispositivi di controllo del territorio, di 3 equipaggi della Polizia di Stato, due dell'Arma dei Carabinieri ed uno della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Il piano ha consentito di controllare 87 veicoli e identificare 46 persone. I servizi particolarmente accurati nelle ore serali e notturne, sono stati eseguiti anche per assicurare il rispetto delle norme di legge e delle ordinanze e regolamenti comunali al fine di prevenire problemi di ordine pubblico e tutelare l'incolumità dei cittadini. Per un esercente del centro del capoluogo è scattata una sanzione per la mancata esposizione di alcune informazioni. Altro tema caldo riguarda i furti nelle abitazioni. Anche l'ultimo fine settimana ha fatto registrare raid in alcune case dell'hinterland avellinese. Nel mirino gli immobili isolati di Cesinali, Atripalda e contrada Novesoldi alla periferia cittadina. Diverse le segnalazioni anche di persone sospette, che si sono moltiplicate sui social media. Qualche giorno prima medesima situazione a Montefredane. Polizia e Carabinieri hanno incrementato le attività di controllo. La Questura ha chiesto e ottenuto il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Le verifiche dell'Arma e degli agenti hanno permesso di intercettare soggetti con precedenti.