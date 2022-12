Chiara Nasti, l'hater: «Ora che hai preso qualche chilo non sf**** più le donne sovrappeso». La sua risposta gela tutti

«Ora che hai preso qualche chilo in più non sf**** più le donne in sovrappeso». È questo uno dei commenti che compare sotto l'ultimo post che Chiara Nasti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'influencer, che è da poco diventata mamma del suo bambino Thiago, ha (ovviamente), risposto a tono.

Il commento polemico

Chiara Nasti è famosa sui social anche per il fatto che non ha mai utilizzato mezzi termini per rispondere a chi cercava di denigrarla. L'influecer ha postato una foto in cui promuove una delle tute della nuova collezione della sua linea di moda. Sotto la foto una hater ha chiesto alla neo mamma se ora che con la gravidanza ha guadagnato qualche chilo in più, si sente ancora di prendere in giro le altre donne.

Al commento la compagna di Mattia Zaccagni, ha risposto: «Non mi sembra di aver mai preso in giro le donne in sovrappeso ma se pensi che io lo sia, ti consiglio svariate sedute dallo psicologo perché Instagram ti ha distorto il cervello».

Mamma di Thiago

Ultimamente Chiara Nasti posta sul proprio profilo Instagram molte foto o storie che la ritraggono con il suo bambino Thiago dal quale non riesce proprio ad allontanarsi nemmeno un minuto.