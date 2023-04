Napoli,Donato di «Con mollica o senza»: «Bella Hadid thank you per il follower su Tiktok»

Donato di «Con mollica o senza», la nuova salumeria che ha aperto nella Pignasecca, ha ricevuto un nuovo follower molto importante: la fotomodella di fama internazionale Bella Hadid.

Bella Hadid è seguita da più di 8 milioni di persone su Tiktok, e nonostante ciò ha deciso di seguire Donato, umile salumiere napoletano.

Donato è il fenomeno che sta spopolando sul web per la sua salumeria aperta insieme al giovane investitore Steven Basalari.



Donato lavorava per la salumeria «», situata a qualche metro dalla sua nuova location.

Donato sul suo canale Tiktok dice: «Bella Hadid thank you for the follower on Tiktok. So che tutte le estati vai in vacanza a Capri, ti aspetto a Napoli nel mio locale e ti dedico questo bel panino. Provola affumicata di Vico Equense, panino smollicato, friarielli napoletani, e la culatta di Giovanniello, sempre campana. Bella Hadid questo panino è dedicato a te. Vieni a Napoli e te lo faccio provare» con un video ormai andato virale.

Ma i follower si chiedono «ma Bella Hadid non è musulmana?»

Bella Hadid ha risposto ringraziando Donato.