Jun è atterrato a Napoli, Mario Mario è andato in aeroporto. Più di 121mila spettatori alla diretta Tiktok

L'attesa è finita, finalmente Jun è atterrato a Napoli.

La diretta Tiktok di Mario Mario, in cui mostrava tutte le vicende di Jun che si trovava a Monaco, dopo essere partito da Seoul (Corea del sud), ha fatto più di 121mila spettatori attivi per scoprire tutto sull'atterraggio di Jun a Napoli.

Mario Mario è un tiktoker napoletano che ha avviato recentemente alcune dirette dove ha permesso la partecipazione a Jun, un ragazzo del sud della Corea.

Durante le dirette i due hanno fatto divertire gli spettatori, parlando tramite Google traduttore e invitando altri utenti a tradurre i loro discorsi durante la live.

Ieri sera c'è stata l'ennesima diretta sul canale Tiktok di Mario Mario, durante la quale Jun ha mostrato di essere bloccato all'aeroporto di Monaco (Germania) per aver perso l'aereo per Napoli.

Mario Mario ha aiutato Jun, o come lo chiama lui ironicamente Giuannò, mandando un amico che abita a circa 30 minuti dall'aeroporto di Monaco, detto Il supremo su Tiktok.

Il supremo è andato a prendere Jun e l'ha portato in hotel per riposare, per poi ripartire oggi e atterrare a Napoli.

Molti fan hanno ironizzato richiamando il film Mamma ho perso l'aereo in «Supermario ho perso l'aereo».

All'aeroporto di Napoli Capodichino Jun è stato accolto inaspettatamente da molti fan, che si sono recati lì vedendo la diretta di Mario Mario su Tiktok.

Ora Jun è a casa con Mario Mario, il quale lo ha accolto; i fan sono in attesa di altre news.

I fan della vicenda Mario Mario-Jun sono gli stessi che hanno contribuito a creare la vicenda e a realizzare questo incontro.

Mario Mario ha avviato una colletta su Go found me e i fan hanno partecipato dando la loro somma per acquistare il biglietto a Jun per farlo arrivare in Italia.

Un fan ha addirittura contribuito con una somma di 50 euro.