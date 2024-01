Fabrizio Romano, il re di Napoli web

Si dice che i numeri non mentano mai e non è vero. Ma per un influencer o per una qualsiasi personalità social i numeri legati a follower, visualizzazioni e like sono quasi tutto. I follower - se reali - sono un indice insindacabile della popolarità e dalla possibilità di monetizzare attraverso la rete. Su social come Instagram e Tik Tok ogni giorno si aggiornano numeri di follower e interazioni su ogni pagina presente, ma i personaggi nati a Napoli che numeri hanno? Quali sono quelli con più seguaci su Instagram e Tik Tok?

Se si stilasse una classifica di soli napoletani su Instagram al primo posto troveremmo, incontrastato e staccatissimo dagli altri, Fabrizio Romano.

Il trentenne giornalista sportivo, che è addirittura terzo nella classifica italiana, dietro solo a Khaby e alla Ferragni, vanta 26,4 milioni di follower ed è un riferimento per il calciomercato mondiale, non solo italiano. Ha lasciato la tv e ha reso la piattaforma social il suo ufficio. È primo anche nella classifica parziale dei napoletani su Tik Tok che vedremo dopo.

Con 7,1 milioni al secondo posto c'è Francesconappoph, il fotografo di Pompei che si fa ispirare immortalando modelle in intimo, in costume da spiaggia e, qualche volta, svestite. Sul gradino più basso del podio si trova Gigio Donnarumma, la cui popolarità internazionale è sicuramente aumentata con lo sbarco a Parigi a proteggere i pali del Paris Saint Germain. Il portiere di Castellammare è arrivato a quota 5,2 milioni di follower. Quarto e quinta sono due personaggi televisivi: Stefano De Martino (4,9 milioni) e Barbara d'Urso (3,1 milioni). Antoninochef, al secolo Antonino Cannavacciuolo, segue a ruota con 3 milioni di follower.

Il primo personaggio legato alla musica arriva settimo in questa specialissima classifica ed è Deborah De Luca: la sexy dj raggiunge quota 2,7 milioni in un mix di post e stories tra vita privata e serate con le cuffie intorno al collo. Il primo influencer, nel senso più puro del termine, è Rosalba Adinolfi. Lei è conosciuta come Rosalba (2,4 milioni) ed è riuscita a rendere la cura della pelle, del corpo e la passione per i viaggi e per la bella vita e il buon cibo prodotti instagrammabili. Al nono posto Antonio Brancaccio Chiappella, un social media manager nato e cresciuto nell'Arenaccia con un profilo da 2 milioni. Un «operaio» del web che ha trasformato la sua vita grazie al sacrificio e ai social. Solo decima, invece, Chiara Nasti che non supera i 2 milioni. La nascita del figlio Thiago, avuto dal calciatore laziale Zaccagni, non ha frenato la sua voglia di condivisione di contenuti per i suoi follower. Per lei, però, solamente 591k su Tik Tok.

Nei primi 10 di Instagram ci sono solo 2 profili che compaiono anche nella classifica di dei primi 10 di Tik Tok: Fabrizio Romano, primo con 9,7 milioni e Rosalba, quinta con 3,8 milioni. Al secondo posto è in grande ascesa Newmartina (7,3 milioni) e la sua capacità di operare con le pellicole e le cover degli smartphone. Adesso dietro al bancone del suo nuovissimo negozio nel centro di Bologna. Su Instagram supera a stento i 310k.

Sul podio dei tiktoker napoletani c'è anche Simone Berlini con 6 milioni di seguaci. Napoletano a Milano, i suoi video «pov» (point of view) dai tratti ironici e divertenti e la relazione con Alice De Bortoli («Il collegio 3»), lo hanno reso una celebrità del web. Quarto, con 4 milioni, il paninaro che si riprende mentre smollica o non smollica i suoi panini: Donato De Caprio. Quinta Rosalba e sesta Barbara Gambatesa (3,7 milioni) che è una miniera di visualizzazioni anche, se non soprattutto, grazie alle sue doti fisiche. Valerio Lagnese (classe 1998) e Luisa Russo (classe 1999) sono settimi in questa classifica tutta partenopea: la loro pagina si chiama Weedy e registra 2,6 milioni di follower su Tik Tok. Si sono fatti strada creando contenuti divertenti e video challenge esilaranti. Dietro di loro il primo vero volto televisivo: Maria Esposito (Maryesp_ 1,8 milioni).

Lei è Rosa Ricci, è la protagonista di «Mare fuori» e la sua carriera da attrice va di pari passo con la carriera da star dei social. Nelle ultime due posizioni della top ten impazza il trash con Rita De Crescenzo e Gigi Pescheria. La poliedrica regina del web possiede un profilo da 1.600.000, mentre il pescivendolo-star insegue a 1,5 milioni. Nella classifica di Tik Tok non ci sono calciatori, né star affermate (e adulte) della tv o della gastronomia: qui conta solo la condivisione di contenuti video, anche trash, mentre Instagram vive e si nutre ancora di popolarità pura acquisita altrove. Il recente caso Ferragni, però, ricorda come i numeri... siano relativi.