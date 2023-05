Lo sfogo di Giggiolone su Tiktok: «Bambino mi chiama per una comunione? non ha 1000 euro? non vado. Io lavoro»

Giggiolone è uno dei personaggi diventati virali su Tiktok Italia, in particolar modo è un tiktoker napoletano conosciuto per il suo detto «Buongiorno pescheriaaa».

Il tiktoker ha detto in una diretta: «Io posso chiedere anche 1000 euro, non devo dare conto a nessuno. Un bambino mi chiama per una comunione? non ha il budget che gli richiedo? purtroppo non vado. Questo per me è lavoro, perchè non posso andare a perdere tempo in giro».

«I soldi che sto guadagnando li sto spendendo solo di spese, ho dovuto registrare il mio viso, la mia voce, mi devono pagare i diritti se mi vogliono, perchè io mi sto facendo un cu** così grande. Se il pomeriggio divento Giggiolone, devono pagarmi. Vado a perdere un'ora di tempo per che cosa? Io lavoro.

Lavoro dalle 5 del pomeriggio fino alle 2 del mattino dopo, posso andare anche a Milano a far serata, anche se io a Milano non vado se non sono almeno 2 serate» ha detto Giggiolone sfogandosi in una diretta.

Ha poi aggiunto: «Non sono l'Ospedale Fatebenefratelli. Dopo una giornata di lavoro in pescheria, devo andare ad una comunione 2 ore per senza niente? ma non esiste. Ho un po di questa notorietà che non mi aspettavo, però ringrazio Dio».

«Chi fa il personaggio sta in live fino alle 5 del mattino e si sveglia a mezzogiorno perchè non ha un cavolo da fare, io lavoro» ha concluso.

Giggiolone è già stato oggetto di polemiche su Tiktok in passato, per la sue richieste di denaro folli in cambio di prestazioni occasionali del suo personaggio agli eventi.

Oggi i fan sono rimasti delusi del suo comportamento, avendo detto no a dei bambini con poco budget.