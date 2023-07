Mara Venier, nonna felice: la foto (con bacio al piedino) insieme al piccolo Iaio commuove i fan

L’estate è un periodo complicato per i genitori che lavorano, perché scuole e asili chiudono e non sanno dove lasciare i figli. Come fare? Se non si ha voglia di optare per una baby-sitter o un centro estivo, spesso vengono in aiuto le nonne. E Mara Venier lo sa bene. La conduttrice di Domenica in, grazie alla pausa estiva dagli impegni lavorativi si sta godendo il tempo con il suo piccolo uomo: è Claudio, il suo nipotino, che cresce a vista d'occhio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il tenero scatto che Mara Venier ha pubblicato nelle sue Instagram stories con il nipotino Claudio, non è passato inosservato ai fan.

Zia Mara mentre bacia il piedino del piccolo Iaio. Nonna e nipotino sembrano fatti per stare insieme.

Chi è il nipotino Claudio

Claudio ha 5 anni ed è il frutto dell'amore tra Paolo Capponi, secondogenito di Mara e la sua compagna Valentina. Il suo arrivo è stato fondamentale per la storica conduttrice di Domenica In dopo la perdita dell'amatissima mamma Elsa. Un dolore immenso che Mara è riuscita a superare grazie anche all'amore per il suo adorato nipotino.