«Il marito perfetto è nerd: se ha una spada laser, è quello giusto»

L'affermazione della giovane tiktoker Isabel Brown ha scatenato un'ondata di approvazione sui social: secondo lei, il marito perfetto è a portata di mano, basta cercare un nerd.

In pochi si sarebbero aspettati un commento simile, eppure quando la ragazza ha spiegato il suo punto di vista, in tantissimi hanno confermato di aver trovato l'amore proprio con un ragazzo che,ad esempio, «ha acquistato la spada di Aragorn de Il Signore degli Anelli».

Il video di Isabel Brown arriva in risposta ad un'altra ragazza che si diceva disperatamente alla ricerca dell'uomo ideale: qualcuno che sia perdutamente innamorato di te, un buon papà, si prende cura della famiglia e magari che ogni tanto ti vizi.

Isabel, poi, si lamenta del fatto che troppo spesso nei film e nelle serie TV capita di trovare la classica ragazza nerd, un po' timida e con gli occhiali, il «naso sempre dentro un libro, che ama il fantasy e finisce per diventare super sexy e incredibile», mentre manca il corrispettivo per i ragazzi, nonostante negli ultimi anni sia un po' più facile trovare un personaggio maschile nerd e apprezzarlo (si noti il successo di Eddie di Stranger Things, ad esempio, il metallaro e giocatore incallito di Dungeons&Dragons che ha conquistato moltissimi cuori).

Isabel Brown fa una serie di esempi che possano aiutare a riconoscere le green flag, quegli indicatori assolutamente positivi che ci danno la conferma di aver trovato la persona giusta: «Se possiede una spada laser, o meglio ancora se ha comprato una bacchetta di Harry Potter nel parco a tema. O se è ossessionato da Ahsoka Tano (un personaggio della celebre saga di Star Wars) è il momento di portarlo all'altare. Punti bonus se ama il Monopoli!». Persino la Lego ha commentato il video per dire la sua: «Ha un set Lego: green flag».

La tiktoker conclude la sua arringa dicendo che i nerd sono ragazzi cresciuti guardando al cuore, più che a ogni altra cosa, sono particolarmente empatici e in connessione con il loro lato emotivo.

Alcuni utenti, che sono d'accordo con Isabel, fanno notare una questione altrettanto importante: «Se sono nerd, non dovete cercare di cambiarli, però. Non fateli rinunciare alle loro passioni». Altri ancora dimostrano la tesi della tiktoker facendo menzione di uno degli attori più amati in assoluto, e anche un incredibile nerd: Henry Cavill, protagonista della serie Netflix The Witcher.

Infine, alcuni consigliano di riconsiderare alcuni nerd relegati nella friendzone, ovvero tutti gli spasimanti a cui è stato detto di rimanere solo amici.