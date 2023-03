Peppe Di Napoli festeggia i suoi 50 anni “a cascata”: il compleanno in grande stile del fenomeno del web

Peppe Di Napoli, il pescivendolo più famoso dei social ha festeggiato in grande stile il compleanno dei suoi 50 anni.

Nel video postato sui suoi profili si vede il noto chef attorniato da decine di persone festanti tra musica, balli, cibo e alcol. La splendida location è stata il Teatro Posillipo.

«I 50 anni sono un traguardo importante e quando si tratta di festeggiare io sono il primo. Grazie davvero a tutti» scrive su Facebook Peppe, entusiasta per la serata all'insegna del divertimento.

Di Napoli è sempre più un fenomeno del web. Conta oltre 1,2 milioni di followers. Lo seguono, lo riconoscono per strada come una popstar e vanno a mangiare alla sua pescheria di Pianura che, la sera, nel fine settimana trasforma in ristorante.