Jun accusato di Revenge porn su Tiktok: «mi ha minacciata di postare i nudes della mia amica». L'amico di Mario Mario è ritornato in Corea

La vicenda di Jun e Mario Mario continua; il ragazzo coreano invitato da Mario Mario e i suoi follower in Italia tramite una colletta su Gofoundme, è stato accusato da una ragazza americana di revenge porn nei confronti della sua fidanzata (e ex ragazza di Jun).

Jun, tiktoker coreano, lavora con la piattaforma di Tiktok pubblicando alcune dirette durante le quali invita alcuni personaggi a partecipare e interagisce con i suoi follower.

La ragazza dal suo account Tiktok «F4gelz» ha pubblicato un video in cui racconta che Jun prima si faceva chiamare «Ridermans» e intratteneva relazioni amorose con tanto di scambio di foto personali di coppia.

Secondo F4gelz, Jun ha minacciato un'amica della ragazza americana di pubblicazione delle sue foto se lei non l'avesse risarcito.

«Questo ragazzo mi ha minacciata di postare le foto nude della mia amica su internet se avessi detto qualcosa sulla loro relazione privata» dice la ragazza.

«Quando nessuno conosceva Jun il suo profilo era Ridermans su Tiktok. Si sentiva con questa ragazza di nome Melissa (amica della ragazza del video all'inizio, che era anche la sua moderatrice delle live). Jun diventò molto possessivo con questa Melissa dato che lei faceva live con altre persone e a Jun non andava bene. Melissa e Jun avevano una relazione privata di cui nessuno sapeva niente, in seguito si sarebbero incontrati nudi su Facetime, ma non hanno mai resa pubblica la loro relazione. Quando Jun flirtava con altre donne Melissa non poteva arrabbiarsi perchè lui è un livestreamer e usava questo per estorcere soldi. Quando io e Melissa ce ne siamo rese conto abbiamo cercato di bloccarlo. Ha detto che se Melissa avesse parlato a qualcuno della loro relazione avrebbe rilasciato i suoi nudi. Questo è un crimine» ha tradotto un account fan di Tiktok.

La vicenda per ora si è sbiadita, e Jun ha camuffato questa storia, nessun'altra donna lo ha incriminato. Mario Mario non si è esposto a riguardo.

Jun è ritornato in Corea e svolge nuovamente le sue dirette su Tiktok.