Sposa inganna le damigelle con la dieta ipercalorica spacciandola per dimagrante: «Non volevo sembrassero più belle di me»

Inganna le damigelle del suo matrimonio facendo fare loro una dieta ingrassante per non sfigurare il giorno delle nozze. Una donna su Whimn ha confessato di aver dato alle sue damigelle una dieta dicendo alle ragazze che era un modo per tenersi in forma prima del grande giorno, seguendola alla lettera sarebbero state tutte in splendida forma, ma in realtà il suo scopo era l'esatto opposto.

Le sue sorelle sono, a suo parere, molto più belle di lei, bionde, con la pelle chiara, per non sfigurare il giorno delle nozze ha fatto di tutto per farle sembrare brutte. «Ho ordinato degli abiti giallo neon per farle sembrare slavate e leggermente malate», ha ammesso, spiegando che comunque non era stata la parte peggiore. La sposa, Penny, ha confessato di aver iniziato a dare loro dei frullati, dei preparati, sostenendo che erano per una dieta ipercalorica e farle stare più in forma, ma in realtà erano ipercalorici.

«Sono arrivata addirittura a comprare un frullato dimagrante e a svuotarne il contenuto, riempiendolo invece con una polvere proteica per un mega aumento di peso che ho trovato in un negozio di body building», ha continuato Penny.

La donna ha ammesso di essere stata ossessionata dal giorno del suo matrimonio, perché tutto fosse perfetto e lei raggiante. Tutto è andato come sperato, in effetti, ma oggi ha forti sensi di colpa nei confronti delle sorelle che il giorno delle nozze nelle foto erano slavate e paffute.