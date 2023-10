Leila, tiktoker 29enne: «Mio marito ha 54 anni, è milionario e mi permette di comprare quello che voglio. Ecco cosa pensa la gente»

Leila Griffin e Bruce Griffin sono sposati solamente da un anno, sono convolati a nozze nel 2022, ma la loro storia d'amore va avanti, ormai, da qualche tempo. Lei è una tiktoker e content creator, mentre, lui è un imprenditore milionario che le permette di comprarsi tutto ciò che vuole e di sottoporsi a qualsiasi trattamento di chirurgia plastica che possa farla sentire ancora più bella. Leila ha 29 anni e Bruce 54, alcuni utenti social pensano che lei stia prendendo in giro il marito.

La differenza di età tra Leila e Bruce Griffin è di 25 anni ma per la donna questo non è un problema, infatti, comunicando con i suoi fan, attraverso i suoi canali social, ha detto: «Tutte le donne dovrebbero avere un marito così: Bruce è meraviglioso, mi sostiene sempre, ama la mia passione per lo shopping sfrenato e, infatti, mi permette di comprare tutto ciò che voglio e, poi, il sesso con lui è fantastico».

Per dimostrare che Leila ama il marito più di ogni altra cosa, posta moltissimi video TikTok insieme a lui. L'uomo la accompagna a fare shopping oppure apprezza tutto ciò che di super costoso porta a casa, ad esempio, borse, vestiti o accessori di marchi come Gucci, Vuitton o Prada. Bruce, quindi, sarebbe il marito perfetto ma i video di Leila non convincono alcuni dei suoi follower. Per questo, la tiktoker, sempre via social ha detto: «La gente pensa che io utilizzi Bruce come un bancomat o che mi approfitti della sua bontà, ma la verità è che noi siamo molto innamorati e io non gli farei mai niente del genere».

Leila Griffin su TikTok ha anche raccontato che per il suo Bruce desidera apparire sempre al meglio e, proprio per questo, si è sottoposta ad alcuni interventi e ritocchini chirurgici sempre finanziati dal marito. «Ho rifatto il seno e il filler alle labbra e ai glutei. Anche Bruce è contento del risultato».