«Il tecnico di Internet ci ha provato con me, gli ho detto di no e mi ha tagliato il cavo per la connessione»

Quando si è trasferita nella nuova casa ha avuto bisogno di aiuto per configuare il Wi-Fi, così ha contattato il suo fornitore della linea Internet e richiesto l'assistenza di un tecnico. Qualche giorno dopo l'intervento, però, la sua connessione è saltata del tutto. Nulla di particolarmente insolito, se non fosse per un dettaglio avvenuto durante la visita dell'oddetto all'assistenza: l'uomo le aveva chiesto un appuntamento, che la proprietaria di casa ha rifiutato. Secondo la ragazza, che ha raccontato l'accaduto sui social, si tratterebbe di una vendetta da parte del tecnico respinto.

La protagnista della storia è una giovane americana di nome Shelby, che ha condiviso in un video su TikTok la sua esperienza avvenuta nel corso del 2023. «È impossibile che quello che mi è successo sia una bugia, non l'ho inventato io», ha detto al riguardo. Secondo la sua storia, un uomo è arrivato per aiutarla con l'installazione di Internet nella nuova casa. «Il tecnico della AT&T - la società fonitrice della linea - è venuto e mi ha aiutato.

Sembrava di buon umore e mi sono sentita tranquilla», ha detto. La situazione, però, dopo alcune ore si è complicata. La ragazza ha spiegato di aver ricevuto un messaggio sul suo cellulare - del quale non aveva fornito il numero - da uno sconosciuto che ha detto di essere proprio il tecnico che le aveva fatto visita. L'uomo le ha chiesto di uscire, ma lei ha scelto di non rispondere affatto al messaggio. «Non ho accettato perché: a) ero il tecnico di Internet, quindi non avrei mai pensato di doverlo rivedere e b) non lo so, ho semplicemente rifiutato», ha detto.

Shelby non ha dato troppo peso all'episodio, ma qualche giorno dopo è rimasta completamente senza connessione Internet. Dopo aver provato a risolvere il problema per alcune ore senza successo, ha contattato di nuovo il gestore per richiedere assistenza. Le è stato inviato un nuovo tecnico, non quello della volta precedente, che ha cercato una soluzione. «Ad un certo punto il tecnico mi ha chiesto: 'Hai una relazione con qualcuno che si dedica a fornire servizi Internet?' Io risposi: 'No, perché?'», ricorda la giovane. Il tecnico ha poi spiegato di aver scoperto il motivo della mancanza di Internet: un cavo esterno, che corrispondeva al collegamento con la sua abitazione, era danneggiato. «Il tecnico mi ha detto: A quanto pare il cavo danneggiato era uno che solo noi abbiamo fornito e solo il nostro fornitore di servizi può accedervi», ha detto Shelby. L'uomo le ha riferito che il suo collegamento e quello del resto dei vicini erano raggruppati in un'apposita cassetta situata all'esterno del suo condominio. «Il tecnico ha controllato la scatola in questione e mi ha informato che il mio cavo era l'unico danneggiato, mentre il resto era rimasto intatto», ha detto.

Shelby ha così concluso che il primo tecnico ha sabotato la sua connessione Internet. «Qualcuno ha manomesso quella scatola. Quest'uomo - il primo tecnico - probabilmente si è arrabbiato perché non ho accettato il suo appuntamento e mi ha tagliato il segnale. Come può essere!», riflette la giovane. La ragazza ha poi contattato l'azienda fornitrice per denunciare l'accaduto, e le è stato risposto che sarebbe stata avviata una indagine interna.