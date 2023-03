Valentina Ferragni sparita dai social: si trova all'estero con il nuovo fidanzato

Valentina Ferragni da diversi giorni non posta più immagini o storie sul proprio profilo Instagram e i fan cominciano a preoccuparsi dato che l'influencer è molto attiva sui social. Secondo alcune voci che circolano da diversi giorni, Valentina Ferragni starebbe trascorrendo una piccola vacanza all'estero insieme al suo nuovo fidanzato, di cui però, non si conosce ancora (precisamente) l'identità.

Valentina Ferragni scomparsa dai social, il silenzio preoccupa i fan: «Aveva detto di avere la febbre»

Valentina Ferragni a Parigi, la story misteriosa: «Vorrei che fossi qui». Nuovo amore o messaggio all'ex?

Valentina Ferragni, miriade di look per la fashion week di Parigi: «Il mio ospite speciale li adora»

Valentina Ferragni e la nuova storia d'amore

Secondo gli ultimi rumors che circolano attorno al nome di Valentina Ferragni, l'influencer avrebbe superato la rottura con il suo ex fidanzato storico, Luca Vezil, e starebbe frequentando un altro uomo. La sorella minore di Chiara Ferragni ha da poco compiuto 30 anni e con il modello si è lasciata alla fine del 2022, i due sono stati insieme ben nove anni ma si sono separati perché ormai il rapporto era arrivato al capolinea.

Non si conosce ancora l'identità del presunto fidanzato di Valentina ma in molti pensano che alcune storie postate diversi giorni fa dall'influencer, fossero proprio dedicate alla nuova fiamma. Ad esempio, quando l'influencer ha scritto «Vorrei fossi qui con me», con la Torre Eiffel sullo sfondo.

I progetti lavorativi di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni nelle ultime settimane è stata molto impegnata con i vari eventi collegati alla settimana della moda. L'influencer ha partecipato a moltissime sfilate sia a Milano che a Parigi. Valentina, poi, sta seguendo anche lo sviluppo della nuova collezione della sua linea di gioielli.