Chiara Ferragni fuori di seno, la sorella Valentina e il mini-dress troppo "mini": il doppio incidente di stile

Chiara Ferragni e la sorella Valentina al centro dei riflettori. L'impreditrice digitale ha partecipato a una serata di gala, insieme alle sorelle Valentina, Francesca e al papà Marco. Ma ancora una volta, di Fedez nessuna traccia.

A non passare inosservati, tuttavia, sono stati gli abiti indossati da Chiara e della piccola della famiglia Ferragni, Valentina. Il look decisamente “hot” è costato a entrambe un piccolo “incidente” di stile, che si è verificato sulle scale del luogo dell'evento.

Chiara Ferragni, testimonial di Nespresso, si è presentata più elegante che mai. L'imprenditrice digitale ha optato per un abito tempestato di mini cristalli firmato Ermanno Scervino caratterizzato da due maxi spacchi laterali che hanno messo le gambe bene in vista. Peccato che il modello sottoveste abbia causato un'uscita inaspettata di seno che la Ferragni ha prontamente coperto con le mani. Non prima che i fotografi la immortalassero.

Sempre nello stesso momento anche Valentina Ferragni ha avuto un piccolo “imprevisto” con il suo abito sbarazzino: si tratta di un mini dress nero con la forma a clessidra, che punta a mettere in evidenza il girovita.

Mentre la Ferragni saliva le scale, tuttavia, il vestito si è leggermente alzato, niente di grave fortunatemente. L'influencer ha prontamente rimediato al “danno” coprendo il lato B e portando la mano tra il vestito e la coscia.