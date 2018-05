Gennaro Esposito, talk cooking show ​a Palazzo San Teodoro

Martedì 15 Maggio 2018, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 17:46

Dal campo di grano alla tavola. La Pasta De Cecco protagonista di un talk cooking show. È successo ieri a Palazzo San Teodoro di Napoli che, in occasione della XI Edizione di Wine&Thecity, ha ospitato una lezione sul Metodo De Cecco tenuta dallo chef due stelle Michelin Gennaro Esposito della Torre del Saracino di Vico Equense e dal tecnologo alimentare Gerardo Dalbon: Una storia di lunga tradizione e passione, che la famiglia De Cecco tramanda da oltre 130 anni, per ottenere un prodotto di qualità senza compromessi. Dalla selezione dei migliori grani duri, macinati nel molino di proprietà, alla semola fresca a grana grossa impastata con l’acqua fredda della sorgente De Cecco, fino alla trafilatura in bronzo e l’essiccazione lenta e a bassa temperatura. Lo chef ha cotto davanti ad un pubblico di settanta persone quattro tipi di spaghetti di brand diversi, rigorosamente alla cieca, invitando i presenti a fare un blind tasting con analisi visiva e gustativa. In abbinamento ai piatti di Gennaro Esposito i vini dell’azienda beneventana Tenuta Fontana e la pasticceria tradizionale di Moccia 1936.