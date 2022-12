Dai mastodontici missili lancia satelliti Ariane al colosso europeo della Difesa che ha 17mila dipendenti in mezzo mondo. Vola sempre più alto Morena Bernardini, la regina dei missili europei: l’ingegnere aerospaziale di Roma nel 2023 aggiungerà un’altra voce al suo cv siderale. Maturità allo scientifico Peano e laurea alla Sapienza, 39 anni, due figli di 3 e 7, resterà a Parigi, ma passerà dal ruolo di direttore della Strategia di ArianeGroup a quello di segretario generale di Mbda. Passerà a uno scenario che include ricavi di 4,2 miliardi di euro con commesse di 5,1 miliardi e un portafoglio-ordini di 17,8 miliardi: «Più di quattro anni di fatturato» ha detto nell’aprile scorso il ceo, Eric Beranger, al quale risponderà la manager italiana che continua a piacere ai francesi, ai tedeschi e ora anche agli inglesi in una gamma di settori da cui dipendono parecchi degli scenari geopolitici mondiali. Settori che riguardano anche l’arsenale nucleare della forza di dissuasione della Francia, unica nazione europea ad averne uno dopo l’uscita degli inglesi. Di che si occupa Mbda? Si tratta, vedi il sito web, «dell’unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici per l’intera gamma delle esigenze delle forze armate di cielo, terra e mare».