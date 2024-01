Acerra: tamponata mentre tornava dal lavoro in bici, morta 50enne russa

Aigul Rakhmatullina, di soli cinquant’anni, badante, è stata travolta da una vettura mentre rincasava in bici dal lavoro: la Procura di Nola indaga per omicidio stradale l’automobilista.

La tragedia si è consumata venerdì 5 gennaio 2024 ad Acerra, dove la vittima viveva da ormai 16 anni con il suo compagno ucraino.

Aigul Rakhmatullina era una cinquantenne di origini russe emigrata in Italia per lavoro da oltre vent’anni: faceva la badante per conto di una famiglia di Pomigliano d’Arco, e buona parte del suo stipendio lo mandava nel suo Paese dove vivono la figlia Ezla, avuta dal primo matrimonio, l’anziana mamma e due fratelli.

La donna stava rientrando a casa dopo la solita giornata di lavoro, ma il suo compagno Vitaliy non l’ha mai vista arrivare.

Aigul è stata tamponata mentre percorreva in bicicletta via Portella, prolungamento via Diaz, da una vettura che procedeva nella sua stessa direzione di marcia: a nulla le è valso indossare regolarmente il giubbotto catarifrangente e avere anche le luci della bici accese.

In seguito al violento impatto, la vittima è stata sbalzata dalla bici e scagliata a diversi metri di distanza, rovinando sull’asfalto: trasportata in condizioni disperate nella clinica Villa dei Fiori della stessa Acerra, e ricoverata nel reparto di terapia intensiva, è spirata poco prima delle 21 dello stesso giorno, troppo gravi i politraumi riportati.

Come da prassi, la Procura di Nola, ha aperto un procedimento penale sul terribile incidente rilevato dagli agenti della polizia municipale di Acerra, iscrivendo nel registro degli indagati per reato di omicidio stradale l’automobilista, V. C.

Disperati per la loro perdita, il compagno, la figlia e gli altri congiunti della donna, attraverso il consulente per la Campania dott. Vincenzo Carotenuto, si sono affidati a Studio3A-Valore, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, per assere assistiti e fare giustizia.

Il sostituto procuratore ha inoltre disposto sia l’autopsia sulla salma della vittima, sia una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del sinistro. Ultimato l’esame autoptico, l’autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta alla sepoltura e, nei prossimi giorni, la salma di Aigul Rakhmatullina sarà mestamente rimpatriata in Russia.