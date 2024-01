Acerra, aggredita guardia giurata in servizio al pronto soccorso di Villa dei Fiori

Aggredita una guardia giurata in servizio al pronto soccorso: secondo quanto rende noto la pagina social Nessuno Tocchi Ippocrate, è avvenuto la notte scorsa a Villa dei Fiori ad Acerra.

«Da quanto ci viene raccontato una intera famiglia di Casalnuovo ha forzato la porta del pronto soccorso per accedere ai locali aggredendo verbalmente i sanitari e fisicamente la guardia giurata che ha avuto la peggio - si legge nel post - Alla base di tale gesto sembrerebbe che i parenti di una paziente, giunta in pronto soccorso per dolore toracico, volessero sapere a tutti i costi l'esito dell'elettrocardiogramma. La guardia giurata si è refertata ed ha interrotto il servizio. È intervenuta la polizia di Acerra».