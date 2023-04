Giro di vite del Comune che dichiara guerra ai morosi del servizio idrico: nelle prossime settimane, annuncia l'amministrazione guidata dal sindaco Gigi Manzoni, si procederà alla sospensione delle forniture idriche degli utenti morosi, a cominciare da quelle che presentano un debito maggiore. Il sistema di riscossione idrica ha fatto registrare, in questi ultimi anni, un fortissimo tasso di elusione tributaria con punte oltre il 50 per cento di morosità, che in alcune zone di Pozzuoli sfiora il 70 per cento.

Soldi che hanno inciso anche sulla situazione generale del bilancio comunale, ma l'argomento diventa terreno di aspro scontro politico. «L'acqua pubblica è un bene primario replica Riccardo Volpe, consigliere comunale di PozzuoliORA, che siede nei banchi dell'opposizione consiliare . Nessuno dice che le famiglie non devono pagare, ma vanno messe in condizioni di farlo, anche per non trovarci di fronte a casi come quello verificatosi qualche settimana fa, quando una bambina di tre mesi è stata lasciata improvvisamente senz'acqua».

Per consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria ed evitare la sospensione della fornitura, nei prossimi giorni il Servizio comunale del Ciclo integrato delle acque consegnerà a mano ai cittadini un prospetto riepilogativo della situazione debitoria, invitando a regolarizzare la propria posizione entro i successivi 30 giorni. Trascorso invano questo termine senza che vi sia stata la regolarizzazione dei morosi, gli uffici comunali di Pozzuoli procederanno alla riduzione del flusso idrico e si potrà arrivare anche al distacco completo della fornitura.

«Questa Amministrazione - dichiara il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni - sta cercando in ogni modo di affrontare, insieme ai cittadini, le situazioni di disagio e di difficoltà collegate alle morosità. Chiediamo, pertanto, la piena collaborazione dei cittadini stessi, per evitare spiacevoli ma inevitabili conseguenze, nel rispetto della legge e delle condizioni di difficoltà di ognuno». Manzoni preannuncia, poi, una serie di agevolazioni fiscali per le fasce deboli della popolazione.

«È utile ricordare che, per i nuclei familiari con Isee non superiore a seimila euro, è possibile richiedere in qualunque momento particolari agevolazioni tariffarie direttamente al Comune di Pozzuoli si legge nella nota del Comune . Dall'1 gennaio 2021, inoltre, per i nuclei familiari con Isee non superiore a 9mila e 530 euro, è riconosciuto automaticamente il bonus acqua per disagio economico».

Al momento il Comune di Pozzuoli è ancora in attesa di ricevere dall'autorità competente l'elenco dei soggetti che hanno diritto all'agevolazione, mentre per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto è necessario e sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva unica ogni anno e ottenere un'attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus o essere titolari di reddito di cittadinanza.