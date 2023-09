Racket ad Afragola, due arresti: in cella gli esattori del clan

Su delega del procuratore distrettuale i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della stazione di Afragola hanno arrestato in flagranza una persona e dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia a carico di un’altra persona, in quanto gravemente indiziate del reato di estorsione in concorso, aggravata dal cosiddetto metodo mafioso.

I provvedimenti eseguiti sono misure pre-cautelari, disposte in sede di indagini preliminari, che saranno trasmessi al giudice per la convalida e l’emissione di ordinanze cautelari, avverso le quali sono ammessi mezzi di impugnazione.