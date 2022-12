Spari in via don Minzoni ad Afragola: 27enne ferito alla gamba

Serata di Santo Stefano all’insegna del terrore ad Afragola.

Erano circa le 20, quando alla polizia è arrivata la segnalazione dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco in via don Minzoni. Un 27enne è rimasto ferito al polpaccio sinistro.

Secondo quanto dichiarato alle forze dell’ordine, tre uomini con il viso travisato avrebbero bussato alla sua porta sparandogli alla gamba.

Il 27enne è stato trasportato all’ospedale Cardarelli, ma non è in pericolo di vita. L’attività investigativa risulta aperta per chiarire la dinamica e le motivazioni alla base dell’episodio.