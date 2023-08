Afragola, tentano il colpo al discount ma la volante li costringe alla fuga

Colpo fallito all’Eurospin di Afragola. Questa notte, alle 3:30 circa, una banda di malviventi ha tentato il furto al discount situato in via Antonio Pacinotti.

Aveva già scassinato la saracinesca dell’attività per fare irruzione e portare via il più possibile, quando l’arrivo della volante ha interrotto il piano.

Il gruppo, in pochi secondi, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Non è stato portato via nulla. Gli agenti di polizia del commissariato locale hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per rintracciare i responsabili.