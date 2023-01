Agli arresti domiciliari nasconde la droga negli slip: trasferito in cella

Droga in casa nascosta assieme al materiale per il confezionamento delle dosi: 30 i grammi di hashish, suddivisi in 14 stecche, sono stati rinvenuti durante una perquisizione dei carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco. Trovata negli slip di un uomo già agli arresti domiciliari, ora recluso nel carcere di Poggioreale e in attesa di giudizio.