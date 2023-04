Boston, Mariarosaria dimessa dopo 8 giorni

“Siamo sorpresi e increduli, non ci aspettavano tutto ciò, solo 8 giorni dopo l'intervento di doppio switch arterioso siamo rientrati a casa qui a Boston, dove resteremo per la riabilitazione e i successivi controlli, fino a quando i dottori non ci diranno che possiamo rientrare a Castellammare”. La piccola Mariarosaria è stata dimessa, il papà Giuseppe con un post su Facebook annuncia con emozione e stupore il recupero veloce della primogenita affetta da una rara patologia cardiaca. Appaiono sorridenti e frastornati, nelle foto pubblicate ci sono palloncini colorati e un grosso cuore di stoffa. Lei la piccolina dal cuore che andava al contrario stringe le mani al fratellino è si mostra forte e sicura.

“Emozioni uniche che non riusciamo a esprimervi sembra un sogno tutto ciò. In Italia proseguiranno controlli periodici in stretto contatto con l'equipe cardiologica seguita dal dottor Gerard Marx e successive visite cardiologiche qui a Boston”. Mariarosaria era partita ad inizio Aprile, assieme alla famiglia da Castellammare, avevano lasciato tutti assieme il loro appartamento nel quartiere del San Marco, per curare il suo cuoricino. Mariarosaria era affetta da una cardiopatia denominata Trasposizione dei Grossi Vasi Congenitamente Corretta (ccTGA), dove la posizione dei due ventricoli e delle rispettive valvole è invertita. Il suo cuore andava al contrario e l'intervento l'ha salvata da un possibile trapianto.

I fondi necessari al suo intervento sono stati raccolti attraverso una colletta pubblica cui hanno parrecipato centinaia di persone , associazioni, realtà sportive, scolastiche e parrocchiali. Un bonifico da 200mila euro è arrivato all'ospedale di Boston per il solo intervento, poi sempre grazie alla solidarietà sono stati raccolti anche i soldi necessari per i voli e il soggiorno a Boston.

L’intervento si è tenuto il 10 Aprile, dopo pochi giorni Mariarosaria è uscita dalla terapia intensiva e portata in reparto, è il 18 aprile è stata dimessa del tutto. Ora assieme al fratellino e ai genitori vivrà nell’appartamento che grazie ai fondi raccolti è stato fittato per permetterle di seguire la riabilitazione e fare le visite di controllo presso l’ospedale di Boston. “Grazie ancora a tutti voi, - scrive il papà ai tanti che hanno seguito la loro storia tramite i social- un sogno che è diventato realtà.”