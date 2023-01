Arrestato per detenzione di droga, due giorni dopo era riuscito a ottenere gli arresti domiciliari. E nel Parco Verde, i suoi affiliati con la complicità della moglie gli avevano organizzato una festa a sorpresa, che rimarrà memorabile in questo posto davvero difficile. Fuochi artificiali, tanti da far impallidire quelli della notte di San Silvestro, cibo a volontà, champagne e prosecco a fiumi e decine di metri di strisce di coca, gratis per tutti. Insomma si festeggiava la «pronta libertà» di Giovanni Ciccarelli, reggente del clan SauttoCiccarelli, la cosca che gestisce le quattordici piazze di spaccio del Parco Verde, dopo la doppia detenzione dei suoi due fratelli Antonio e Domenico, fondatori del clan.



Dopo qualche giorno in cella Giovanni Ciccarelli era riuscito a ottenere gli arresti domiciliari nel Rione Salicelle, presso l'abitazione di una cognata. Ma, va sottolineato, in questo quartiere così come al Parco Verde, gli arresti domiciliari lasciano il tempo che trovano perché chi ci finisce continua a fare quello che faceva e per il quale era stato arrestato.

In questa condizione di ritrovata libertà si è sentito Giovanni Ciccarelli, che la sera del suo arresto fu salutato in silenzio da un centinaio di affiliati radunati nei pressi della compagnia dei carabinieri di Caivano, diretta dal capitano Antonio Maria Cavallo. Persone e famiglie intere che attesero qualche ora, fino all'uscita del boss in manette nell'auto dei militari che lo conducevano a Poggioreale.

Ebbene, anche la camorra regge il suo consenso popolare. Soprattutto da parte dei boss, novelli e tragici «narcisi» che si specchiano nella loro immagine, trovando i riflessi nelle pagine web dei social. E poteva quella festa sfuggire alla delirante patologia narcisistica? Nemmeno per sogno.

Foto e video della rimpatriata sono finiti regolarmente sui maggiori social, postati, cosi sembra, dalla stessa moglie del reggente per dare alla filiera dello spaccio il segnale che tutto era a posto. I carabinieri, che già avevano subodorato la cosa dopo l'omaggio pirotecnico, tra le tante incombenze investigative hanno trovato anche il tempo di monitorare i social e hanno recuperato le foto della festa con Giovanni Ciccarelli, agli arresti domiciliari nel Rione Salicelle ma «re» per una notte nel party in suo onore a Caivano.

I carabinieri hanno inviato un dettagliato rapporto alla Procura di Napoli Nord raffigurando per il reggente della cosca il reato di evasione. Inevitabili sono scattate le manette, seguite da un nuovo e breve viaggio verso il carcere di Poggioreale.