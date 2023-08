Atti di bullismo, vittime ragazzini nel Napoletano: sputi, schiaffi, calci e intimidazioni

Sputi, schiaffi, calci e intimidazioni, «veri e propri atti di bullismo ai danni di ragazzini che avvengono soprattutto nelle ore pomeridiane». Accade sulla pista ciclabile di Monterusciello, a Pozzuoli, in provincia di Napoli, secondo quanto denuncia il movimento politico Pozzuoli 'Ora' che ha raccolto una serie di segnalazioni girate alle forze dell'ordine.

Diversi i casi e «a rendersi protagonisti di questi ignobili gesti sarebbe un gruppetto di giovanissimi che frequenta il posto in maniera assidua». «Ci siamo assicurati che questi atti - spiegano i rappresentanti del movimento - fossero esposti alle forze dell'ordine e abbiamo chiesto che il Comune faccia la propria parte, assicurando non solo un presidio nelle ore pomeridiane, ma anche potenziando le attività per minori nelle periferie. Inoltre, attraverso un'attività partecipata, trovammo la condivisione da parte dei cittadini per realizzazione di un chiosco, una presenza fissa che avrebbe anche il ruolo di deterrente rispetto ad atti di vandalismo o bullismo».

«Ci siamo assicurati prima che queste segnalazioni fossero veritiere - commenta il consigliere comunale Riccardo Volpe - ed abbiamo allertato sindaco, Polizia municipale e Servizi sociali del territorio. Chiediamo che ci sia la presenza fissa di addetti comunali soprattutto nelle ore pomeridiane.

Vanno accesi i riflettori con urgenza sulla pista ciclabile onde evitare che questi atti, già gravi di per sé, si trasformino in vere e proprie tragedie. Accanto a questo - prosegue il Consigliere Volpe - c'è bisogno di potenziare i servizi per i minori nelle periferie e, magari, di rendere la pista ciclabile un luogo »vissuto«, con eventi, manifestazioni, attività di vario genere».