Caivano, arrestato spacciatore: lancia la droga dal terrazzo ma trova i carabinieri

A Caivano a finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 18enne già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno sorpreso il giovane in un palazzo in via Necropoli.

Il diciottenne ha visto le pattuglie arrivare e ha lanciato dal terrazzo quello che avrebbe potuto metterlo nei guai. I militari hanno visto tutto, recuperato la busta di cui si era disfatto e bloccato il 18enne. Nell'involucro sette dosi di marijuana e un bilancino di precisione.

Nel locale utilizzato verosimilmente come «piazza di spaccio», un impianto di videosorveglianza con cinque telecamere puntate su ogni possibile via di accesso e 155 euro in contante ritenuto provento illecito. Sequestrati anche due cannocchiali. Il giovane è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.