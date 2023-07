Caivano, la maledizione degli incidenti stradali: scontro tra centauro e ciclista con due feriti trasportati in ospedale

Sembra davvero una maledizione senza fine. A Caivano negli ultimi giorni, forse complice il caldo torrido, si sta verificando una catena inarrestabile di paurosi incidenti stradali.

Stavolta è toccato ad un centauro ed un ciclista, che si sono scontrati frontalmente in via Bellini, nei pressi di un plesso scolastico.

I due conducenti di moto e bicicletta, entrambi adulti, che hanno riportato ferite ed escoriazioni, sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118 e successivamente trasportati alla clinica Villa dei Fiori di Acerra per le cure del caso.

Sul posto sono giunte immediatamente due pattuglie della municipale, agli ordini del capitano Espedito Giglio.

In corso gli accertamenti dei caschi bianchi per stabilire le cause e le responsabilità del sinistro che, per fortuna, non ha interessato altri autoveicoli o pedoni, visto che l’arteria che collega Caivano alle città di Napoli, Caserta ed Acerra è di solito molto trafficata.