Caivano, pericolo crollo: evacuati due appartamenti con quattro persone

A Caivano, per il pericolo di crollo, quattro persone, tra cui un bambino, sono state evacuate in serata da due appartamenti, ubicati in via Libertini, all’interno di una palazzina con cinque unità abitative.

A determinare il rischio di un eventuale cedimento, soprattutto di un’ala della palazzina, potrebbe essere, verosimilmente, una grossa perdita d’acqua segnalata dagli stessi residenti.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri della locale Compagnia e responsabili dei servizi sociali.

Lo sgombero è stato predisposto ad horas per motivi precauzionali, in attesa dei relativi e approfonditi accertamenti di staticità delle strutture portanti delle case, mentre i due nuclei familiari di quattro persone saranno ospitati in una struttura del territorio.

I poliziotti municipali, inoltre, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area interessata, predisponendo un percorso alternativo per automobilisti e pedoni, per via Cavallotti e via Santa Barbara.