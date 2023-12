Per diverse ore i residenti della Starza di Nocera Inferiore, sono rimasti a fare da sentinelle per dare l’allarme in caso di esondazione del torrente Solofrana. Il corso d’acqua, gonfio per la pioggia caduta, minaccioso come sempre quando il maltempo è forte, ha raggiunto la soglia critica senza, per fortuna, tracimare. «È stato un pomeriggio di paura e apprensione» dice una donna che vive a poche decine di metri dal torrente. La sua casa ha ancora le ferite dell’ultima alluvione. La paura era rappresentata anche dal cedimento degli argini che in tre punti mostrano evidenti lesioni.

«Ad oggi - racconta un uomo mentre osserva una delle crepe - inon sono iniziati. Avevamo avuto rassicurazioni, li avrebbero fatto prima delle piogge autunnali ma siamo in inverno e tutto è fermo». Ai residenti, anche delle altre zone a rischio, è arrivata lacomunale che scatta in automatico quando la soglia di pericolo è vicina. «C’era la voce del sindaco Paolo De Maio che ci invitava ad», spiega un residente. L’allerta è scattata anche in via Santa Maria a Palo. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile che hanno monitorato la situazione sino a quando la pioggia è cessata. Il sindaco ha emanato l’allarme anche per

Stessa cosa ha fatto il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese. «Alcune zone del paese - spiega - sono allagate. Ci hanno segnalato criticità in via Vetice, via Provinciale Sarno/Nocera, via Vito Ruggiero, via Diaz Casatori». Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha effettuato verifiche nei punti critici. «Con la protezione civile - dice - abbiamo aiutato diverse persone in difficoltà, accompagnando qualcuno a casa che era rimasta bloccata dall’acqua. Provo una grande vergogna. Bisogna accelerare sui lavori di messa in sicurezza. Hanno ragione i cittadini che nel pomeriggio mi hanno insultato e che vedono la morte ogni volta che piove». Ieri su diverse zone dell’Agro nocerino sarnese sono cadute in poche ore elevate quantità di pioggia anche a causa di diversi temporali.

«L’intensità della perturbazione - spiega il metereologo Nando Di Vito - è stata più intensa del previsto ed è stata evidente per gli accumuli piovosi registrati dalle diverse stazioni presenti nell’area. Nocera Inferiore è stata la città dove nel pomeriggio, intorno alle 15, è caduta maggiore pioggia, 60, 6 millimetri. A seguire Roccapiemonte, Corbara, Scafati e Pagani».