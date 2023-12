Capodanno a Ischia, il veglione è già iniziato

Come ha scritto nel messaggio di auguri social un isolano doc: «Gli antichi pensavano che il tempo fosse ciclico e che i giorni e gli anni si dividevano in periodi fausti e infausti. Per noi isolàni dal 2017 sono stati 7 anni infausti. Ci attendono quindi giorni e anni fausti e lieti, di soddisfazione e di gioia».

La rinascita è iniziata.

L’isola è adornata di luci e di tanti alberi di Natale anche totalmente fatti ad uncinetto o costruiti e addobbati con rifiuti del mare. Quest’anno gli eventi organizzati sono tanti: mostre d’arte e presentazione di libri, inaugurazioni dedicate ad opere d’arte e Musei, concerti e canti popolari, piste di ghiaccio e show on ice, artisti di strada, vino e trekking con le escursioni di ‘Cantinando a Natale’, festival del gusto per la promozione culinaria dei cibi tipici, gare di pizze di scarole e spettacoli comici con gli Arteteca e Peppe Iodice, concerti di grandi artisti come Arisa, Clementino, i Mattia Bazar, Le Vibrazioni, Enzo Avitabile e la sua Band.

Riti tradizionali come l’assise e’pesce della notte della vigilia o mostre di antichi presepi artigianali nelle chiese, nelle grotte o in luoghi privati ma aperti al pubblico per la visita, o Viventi come quello nella Valle di Noja a Serrara o a Panza dove vi è dedicata un intera parte del paese.

Ed il countdown di Capodanno è già iniziato: dalle 12 tutti insiemi nelle strade e nelle piazze per salutare il vecchio anno e iniziare il nuovo ballando in strada sulle note di dj e pianisti da Tony Spignese a Ciro Mozart da Pachino e Ivano Veccia, al grande Dj Prezioso per continuare a ballare tutta la notte e, come oramai è tradizione, anche tutta la giornata dell’uno in quel di Forio.

P.S per chi volesse dormire e si preoccupa: dall’una la festa continuerà all’interno dei locali Ecstasy, Piromallo, Tiratardi, Zi Carmela…per poi ritrasferirsi nelle strade e nelle piazze la giornata dell’uno.