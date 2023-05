Il brigantino tra i più lunghi del mondo apre la stagione della stagione di lusso a Capri

Primi sbarchi di crociere di lusso miliardarie a Capri nella baia di Marina Grande appena fuori il molo frangi furti del porto di Capri il Sea Cloud II, il leggendario brigantino a palo, costruito come una crociera e lungo 117 metri che conta ben 16 mega suite e 27 cabine per un massimo di 96 passeggeri.

Il suo scafo è costruito in acciaio da costruzione navale standard e lo rende più sicuro poichè è dotato di otto paratie stagne. La nave ha cinque ponti.

L'impalcato del ponte è utilizzato come prendisole dietro la sovrastruttura. Al di sotto si trova il ponte principale che per gli esclusivi crocieristi chiamato lido deck che offre bar, lounge, Owner Suite e biblioteca. Dopo il relax il ponte passeggiata dove si trovano la reception, il ristorante, la boutique e alcune junior suite. Sulle boutique che si trovano sul Ponte Promenade all’esterno delle finestre si trova lo spazio adibito a passeggiata privata a pelo d’acqua. Sotto le cabine ponte si trovano poi la sala fitness, la sauna ed una stanza per le cure mediche.

La particolarità della Sea Cloud II è che a bordo non è presente la piscina ma possiede ha una piattaforma pieghevole che permetta agli ospiti di praticare gli sport acquatici in mare. E al calar del sole di questo penultimo weekend di maggio il leggendario brigantino è arrivato a Capri dopo aver lasciato la ben più grande isola della Sardegna per toccare la riva dell’isola azzurra e vivere i riti, il by night e le atmosfere rarefatte in mare che l’isola azzurra sa offrire ai suoi ospiti, in particolare in quei luoghi lontani dalla movida e dal caos giornaliero.