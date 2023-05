Piano di Sorrento, guasto alla rete idrica: problemi a Capri e nella penisola sorrentina

Un'importante perdita alla rete idrica, che si è verificata nella mattinata di domenica 21 maggio sulla condotta adduttrice Dn 600, sta provocando mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in alcuni comuni della penisola sorrentina e in numerose zone dell'isola di Capri.

Inizialmente di lieve entità, la perdita si è intensificata in prossimità di un attraversamento sospeso lungo un ponte, nel comune di Piano di Sorrento, in via Sant'Andrea. Le squadre tecniche di Gori sono intervenute con mezzi speciali per raggiungere il punto preciso della perdita, sospeso a circa venti metri d'altezza.

Per consentire le attività è stato necessario interrompere il flusso idrico nel tratto Meta-Sorrento ed è stata ingaggiata da subito una squadra di saldatori insieme ad altri operatori per i lavori di contenimento della perdita. Per la complessità dell'intervento sono previste mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione, fino alle 22 di oggi.