Il concerto nella Grotta Azzurra incanta Capri

Oggi pomeriggio con il concerto nella Grotta Azzurra è calato il sipario sulla terza edizione del Festival Internazionale di Capri “Il Canto delle Sirene” sotto la direzione artistica dell’attore visionario e poliedrico Geppy Gleijeses.

Nel mitico antro dell’isola di Tiberio trenta tipiche barchette con a bordo privilegiati spettatori che hanno assistito ed applaudito al concerto di Fiorenza Calogero e Mario Maglione, accompagnati dal chitarrista Carmine Terracciano, che si sono esibiti in questo luogo da sogno con un repertorio tipico studiato ad hoc, partendo da Luna Caprese sino a Voce 'e notte, 'O marenariello fino a Torna a Surriento.

Per circa un’ora la Grotta Azzurra, l’antro ninfeo di Tiberio, si è trasformato da museo acquatico in un vero e proprio teatro naturale per la gioia e la felicità di coloro che hanno potuto ascoltare, in uno scenario naturalistico così particolare, le antiche melodie in un silenzio quasi sacrale prima che scoppiasse l’applauso finale e il coro che si è levato dalle tipiche barchette in legno della Grotta Azzurra.

Ha rafforzato l’applauso sancendo il successo del Festival Il Canto delle Sirene che non ha eguali al mondo.

L’appuntamento per la prossima edizione è stato dato per settembre del 2024, un impegno preso dai Comuni, dagli organizzatori e dalla Regione che ha portato sull’isola la magia dell’arte, della musica e del teatro negli angoli e nei luoghi più belli e suggestivi di Capri ed Anacapri.