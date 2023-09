Giro di Capri a nuoto per sensibilizzare i diritti delle persone con disabilità

Un giro dell’isola a nuoto per i diritti delle persone con disabilità, è questo il tema del convegno che si è tenuto oggi nell’auditorium del Centro Congressi, presieduto dall’assessore alle Politiche Sociali Salvatore Ciuccio ed il nuotatore Salvatore Cimmino che hanno presentato insieme alle associazioni, Capri Senza Barriere e No Border Capri sub la proposta di legge, ideata e già depositata in commissione parlamentare, che propone l'equiparazione degli infortuni nella vita agli infortuni sul lavoro.

Domani mattina alle 8.00 dopo il tour di sensibilizzazione, che l’atleta privo di un arto sta facendo in tutta Italia, si tufferà nelle acque di Marina Grande per un giro dell’isola a nuoto per portare all’attenzione dell’opinione pubblica un problema sociale che tocca ben 5 milioni di persone con disabilità in Italia. Un terzo di queste persone vivono da sole anche se non sono autonome. Ha denunciato alla platea dal palco dell’auditorium del Centro dei Congressi nei Giardini della Flora Caprense il nuotatore Salvatore Cimmino, che per la seconda volta ha scelto Capri per la sua dimostrazione in mare con lo slogan

«Un ponte per superare insieme le barriere»: “Malgrado la ratifica, del nostro Paese, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il tema, quando affrontato, viene trattato quasi solo esclusivamente dal punto di vista medico-sanitario.

Quando invece è sul piano sociale e dei diritti negati che si deve agire per non far sentire le persone con disabilità e le loro famiglie cittadini di rango inferiore”. «Lo scorso anno la nuotata legò Capri a Positano, quest’anno invece un grosso abbraccio all’intera isola». Le giornate in mare di Salvatore Cimmino continueranno finchè non sarà approvata la proposta di legge che ha presentato alla commissione parlamentare.