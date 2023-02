Capri, Cangiano è il nuovo presidente del Porto Turistico

Il sindaco di Capri Marino Lembo di intesa con l'assessore allo sviluppo del porto turistico Paola Mazzina ha proceduto alla nomina questa mattina del nuovo presidente del Porto Turistico di Capri spa nella persona del dottor Giancarlo Cangiano.

Cangiano frequentatore dell'isola da sempre rappresenta una delle figure di grande spessore professionale per aver cumulato nell'arco della sua carriera una serie di attività da medico chirurgo primario del laboratorio di analisi a quelle manageriali nell'ambito sportivo sia a livello nazionale che internazionale, fondando la CO.DI.ME s.r.l., azienda leader nel campo della

sicurezza sul lavoro, già Vice Presidente per l’Interporto Sud Europa s.p.a., Consigliere dell’UIR – Unione Interporti Riuniti – ricopre il ruolo di Vice Presidente Vicario con delega ai Rapporti Istituzionali con il Governo; partecipa attivamente all’ALIS – Associazione logistica intermodalità sostenibile – realtà

associativa di riferimento per l’intero comparto del trasporto, della logistica e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa in veste di Presidente della Commissione Grandi Infrastrutture Strategiche; ha, inoltre, presieduto la SERV.ISE (Gruppo Interporto Sud Europa s.p.a.), società che ha la gestione del piazzale Intermodale dell’Interporto Sud Europa. Fondatore della società OSG SRL, che opera nell’ambito dell’organizzazione di grandi eventi, Consigliere di amministrazione della BESANA GROUP ed, infine,

Director della Besana UK.

Nel commentare la nomina del presidente Cangiano il sindaco di Capri Marino Lembo ha dichiarato: «Sulla persona del dott. Giancarlo Cangiano – ha dichiarato il sindaco Marino Lembo caprese di adozione con un forte radicamento sul territorio, ripongo grandi aspettative per consolidare la naturale vocazione ed immagine internazionale del Porto turistico. Impegnative sono, infatti, le sfide strategiche che attendono il dott. Cangiano, a cominciare dalla prioritaria e non più rinviabile esigenza di agire, previa individuazione degli indirizzi operativi, strategici e programmatici, per il perseguimento di una nuova gestione pluriennale del Porto turistico dell’Isola di Capri per il periodo successivo al 31 dicembre 2023.

L'assessore Paola Mazzina ha ribadito che «sono certa che il dott. Cangiano saprà rendersi degno ed autorevole interprete della dedizione e dell’impegno riservati nel tempo da generazioni di illuminati amministratori comunali affinché la società P.T.C. diventasse motivo di orgoglio della “capresità”, il suo fiore all’occhiello, quello che addirittura la Città di Capri all’art. 2, co. 12-bis del suo Statuto riconosce come: «[…] attività di interesse generale ed essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente in ragione del ruolo primario e strategico svolto da tale attività nella soddisfazione dei bisogni della comunità locale, in virtù della natura insulare di Capri e della vocazione turistica della sua economia».

Soddisfazione è stata espressa anche da parte degli altri componenti del cda del Porto Turistico e da tutto il personale, dagli addetti alla nautica e da tanti capresi che hanno apprezzato la scelta del sindaco di indicare ai vertici di una delle più importanti strutture turistiche isolane un autentico caprese d'adozione.