Capri, frana sulla Provinciale di Marina Piccola

Oggi pomeriggio a Capri si è verificata una caduta di materiale franoso mista a piccoli massi rocciosi che sono arrivati sin sulla strada Provinciale Marina Piccola.

La piccola frana era precipitata dall’alto del costone che fiancheggia la rotabile e fortunatamente nel suo percorso non ha coinvolto nessuna abitazione o veicolo. Immediato è scattato l’allarme del principio di frana e sul posto è arrivato un nucleo della Polizia Municipale e dalla vicina caserma dei Vigili del Fuoco sono partiti veicoli e strutture idonee insieme alla squadra dei Pompieri di turno, per effettuare i primi interventi e verifiche.

Sul posto sono state istallate transenne per interdire immediatamente il traffico veicolare e il passaggio pedonale, mentre i tecnici insieme ai Vigili del Fuoco hanno effettuato i primi sopralluoghi per verificare l’entità del movimento franoso e mettere in atto le necessarie misure di salvaguardia a tutela degli abitanti del posto, dei veicoli che transitano sulla Provinciale e gli eventuali passanti.