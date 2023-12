Capri: tempesta di vento, il sindaco chiude cimitero e parchi

La tempesta di vento che ha investito Capri con raffiche che hanno raggiunto i 18 nodi con onde alte circa 120 cm hanno provocato lo stop degli aliscafi pomeridiani, Snav e Navigazione Libera, che hanno fissato le ultime partenze sia da Napoli che da Capri alle 16.30, Per consentire il rientro in città e nell’isola a pendolari e residenti. La Naiade, nave lenta della Caremar non ha mai interrotto le sue corse tra Capri e Napoli mentre in banchina è rimasta la nave veloce per Sorrento e Napoli. L’ultimo collegamento da Napoli a Capri è previsto per le 19.40.

Intanto il comune di Capri già da stamattina ha pubblicato sulla sua pagina istituzionale l’avviso di chiusura in via precauzionale a causa delle avverse condizioni metereologiche, Cimitero, Parco Astarita, i Giardini della Flora Caprense e Villa Lysis.

Tutti luoghi pubblici solitamente affollato di bambini, o mete di passeggiate, che non scoraggiano i capresi nonostante il vento a passeggiare per queste mete.